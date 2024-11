L’argentino sembrava potesse tornare tra i disponibili, invece salterà il derby come il compagno Bremer e Duvan Zapata

Il prossimo derby della Mole oltre a contare diversi esordienti nella stracittadina, sarà un confronto che vedrà diversi assenti da ambo le parti. L’ultima settimana ha portato comunque notizie positive per Juventus e Torino. I bianconeri hanno ritrovato recentemente Teun Koopmeiners, sceso in campo già contro Udinese e Lille, mentre Paolo Vanoli contro la Fiorentina ha schierato Borna Sosa e Ivan Ilic, che avevano saltato tutte le gare da dopo la seconda sosta nazionali della stagione.

Juve, Milik fuori fino a dicembre

A far rumore sarà però chi allo Stadium, per motivi fisici, non potrà presenziare. Per i bianconeri l’infortunio di Gleison Bremer è una falla incolmabile, come per i cugini granata quella del capitano Duvan Zapata. La Juventus, oltre del brasiliano, dovrà fare a meno di Nico Gonzalez. L’argentino sembrava poter far parte dei convocati di Thiago Motta e invece dovrà rimandare il suo rientro in campo alla gara del 23 novembre col Milan, la prima dopo la sosta. Fuori anche Arek Milik, lo scorso anno autore di una rete nel derby d’andata disputato tra le mura amiche bianconere. L’attaccante polacco tornerà verso dicembre.

Toro, Vanoli spera di avere Adams

Per il Torino l’assenza di Zapata ha creato numerosi problemi in fase offensiva, che potrebbero duplicarsi in caso di forfait di Ché Adams, uscito nella prima frazione del match casalingo con la Fiorentina. Le condizioni dello scozzese verranno valutato di ora in ora. Di sicuro, Paolo Vanoli dovrà fare a meno del lungodegente Perr Schuurs, assente da oltre un anno, oltre ad Emirhan Ilkhan e Zanos Savva.