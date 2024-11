I due tecnici affronteranno per la prima volta le tensioni del derby. Tra i nuovi, praticamente due formazioni

La cornice dell’Allianz Stadium ospiterà sabato 20.45 il ‘Derby della Mole’. Un primo incrocio stagionale tra Juventus e Torino che vedrà numerosi protagonisti al debutto nella stracittadina. A cominciare dai due allenatori: Thiago Motta ha affrontato diversi derby da giocatore, in Italia con Inter e Genoa, e ora farà per la prima volta i conti contro il Torino, acerrimo rivale della sua Juventus, allenato da Paolo Vanoli, che da giocatore ha difeso i colori dell’Hellas Verona contro il Chievo e, più avanti, dei Rangers Glasgow contro il Celtic. Da tecnico ha invece guidato lo Spartak Mosca contro Cska, Dinamo e Lokomotiv.

Juve-Toro, gli esordienti: la prima volta di Koop, forse di Adams

Per quanto riguarda i giocatori, saranno 11 gli esordienti per parte. I bianconeri, che faranno a meno di Nico Gonzalez, avranno a disposizione Vasilije Adzic, Juan Cabal, Francisco Conceicao, Michele Di Gregorio, Douglas Luiz, Pierre Kalulu, Teun Koopmeiners, Samuel Mbangula, Jonas Rouhi, Nicolò Savona, Khephren Thuram. Tutti alla prima volta contro i granata, in un derby, che dall’altra parte vedrà i possibili esordi di Aaron Ciammaglichella, Saul Coco, Alì Dembele, Antonio Donnarumma, Guillermo Maripan, Alieu Njie, Alberto Paleari, Marcus Pedersen, Borna Sosa e Sebastian Walukiewicz. In dubbio la presenza di un possibile protagonista: vale a dire Ché Adams, che lo staff granata sta valutando dopo l’uscita anticipata contro la Fiorentina.