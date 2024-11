Il difensore granata prenderà parte alle gare valide per le qualificazioni alla Coppa d’Africa contro Gabon e Lesotho

Al termine della dodicesima giornata, che prevede in programma il derby Juventus-Torino, la Serie A si fermerà per la terza volta in questa stagione per consentire lo svolgimento delle partite delle nazionali. Diversi giocatori del Torino si uniranno ai ritiri delle rispettive selezioni, tra cui Adam Masina. Il difensore granata è uno dei due giocatori del campionato italiano, insieme al fiorentino Amir Richardson, ad essere convocato dal Marocco per le due gare di qualificazione alla Coppa d’Africa, contro il Gabon (15 novembre) e il Lesotho (18 novembre). Di seguito i convocati del ct Regragui:

Portieri: Yassine Bounou (Al-Hilal), Munir El Kajoui (RS Berkane), Salaheddine Chihab (MAS Fez) e Ayoub El Khayati (FAR Rabat).

Difensori: Achraf Hakimi (PSG), Noussair Mazraoui (Manchester United), Nayef Aguerd (Real Sociedad), Abdelkabir Abqar (Alavés), Jamal Harkass (Wydad Casablanca), Adam Masina (Torino) , Adam Aznou (Bayern Monaco), Yahya Attiat Allah (Al-Ahly).

Centrocampisti: Bilal El Khannouss (Leicester), Amir Richardson (Fiorentina), Ismael Saibari (PSV Eindhoven), Sofyan Amrabat (Fenerbahçe), Oussama Targhalline (Le Havre), Eliesse Ben Seghir (Monaco), Azzedine Ounahi (Panathinaikos).

Attaccanti: Ilias Akhomach (Villarreal), Brahim Diaz (Real Madrid), Soufiane Rahimi (Al-Ain), Ayoub El Kaabi (Olympiacos), Youssef En-Nesyri (Siviglia), Osame Sahraoui (Lilla), Abde Ezzalzouli (Betis Siviglia).