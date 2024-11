Samuele Ricci deve prendersi sulle spalle questo Torino ferito. In vista del derby molta responsabilità in mezzo al campo

La prossima sfida di campionato non è una qualunque, infatti si tratta del derby della Mole: Juventus-Torino. Torino che dopo le recenti brutte sconfitte proverà a rialzarsi: la difesa è ancora da rodare, l’attacco è senza il capitano Zapata e Adams è in dubbio ma i granata sono chiamati a fare una prestazione da Toro in un Allianz Stadium ostico. In questo contesto, serve maggiore responsabilità da parte di tutti. Samuele Ricci è un punto di riferimento di questo Torino. In mezzo al campo, deve caricarsi il centrocampo sulle spalle. Vanoli punta su di lui e ci si aspetta tanto. C’è pressione come è giusto che sia.

Un buon inizio di stagione

Ricci ha iniziato alla grande la sua stagione, in campionato ha giocato 11 partite su 11 da titolare, dimostrando di essere troppo importante in mezzo al campo, dimostrando che può giocare sia da regista che da mezzala. I numeri della sua stagione non sono certi dei migliori: 2 cartellini gialli finora, 0 gol e 0 assist. Dati che sono certamente da migliorare. Come detto da Vanoli, davanti alla porta Ricci deve essere più convinto, ma deve guardare subito in avanti quando ha palla. Contro Roma e Fiorentina è apparso un po’ sottotono. Adesso c’è il derby e ha subito l’occasione di rifarsi. Poi ci sarà la pausa.

La crescita e la Nazionale

Prima della 13^ giornata infatti, ci sarà la pausa dedicata alle Nazionali. Non sono ancora stati diramati i convocati dell’Italia, ma Luciano Spalletti punta molto sul classe 2001 del Toro, agli Europei non lo ha portato, ma poi facendo sempre meglio è diventato un perno anche in azzurro. Da quando è arrivato in granata dall’Empoli, è cresciuto tantissimo diventando un perno della nazionale e al Torino, in una partita delicata e complicata come lo è il derby servirà il Ricci che in questi mesi si è visto con la Nazionale e con negli ultimi tempi non si è visto in granata.