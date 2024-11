Vanoli ha disputato i derby di Verona e Glasgow, poi da tecnico quelli Mosca. Ora si appresta a esordire nel Derby della Mole

Per Paolo Vanoli, quello domani sarà il primo ‘Derby della Mole‘ di una carriera che lo ha già visto protagonista di diversi confronti cittadini, sia da calciatore sia nella successiva veste di allenatore. Agli inizi del suo percorso, Vanoli è sceso in campo con la maglia dell’Hellas Verona contro il Chievo Verona, in 3 incontri disputati in Serie B. Sul finire della carriera, ha poi affrontato uno dei derby più accesi al mondo, il celebre Old Firm di Glasgow, dove militava nei Rangers. Da allenatore, ha vissuto una stagione intensa con ben 5 derby contro le rivali dello Spartak Mosca: CSKA, Dinamo e Lokomotiv.

I derby contro Chievo e Celtic

Nel campionato di Serie B ’95-’96, Vanoli ha ottenuto due vittorie su due (1-2 e 1-0) nei confronti con il Chievo, contribuendo alla promozione dell’Hellas in Serie A, salvo poi ritrovare i “cugini” clivensi l’anno successivo in B. Nella stagione ’97-’98, non era in campo nel 4-0 favorevole al Verona, mentre ha assistito alla sconfitta per 2-0 nella gara di ritorno. Da lì è iniziato per Vanoli un lungo percorso tra Parma, Firenze e Bologna, prima dell’avventura estera con i Rangers di Glasgow. In due stagioni, ha partecipato a un solo confronto contro il Celtic, l’8 maggio 2004, che vide prevalere i padroni di casa al Celtic Park per 1-0.

Vanoli, l’ultimo derby gli è valso un trofeo

Da allenatore, Vanoli è passato dai quattro derby vissuti in carriera da calciatore a ben cinque in soli sei mesi alla guida dello Spartak Mosca. I suoi primi due derby si sono conclusi entrambi 0-2: il primo con una sconfitta contro il CSKA e il secondo con una vittoria contro la Dinamo Mosca. Contro la Lokomotiv ha invece subito una sconfitta per 1-0, chiudendo così il campionato con una vittoria e due sconfitte nei derby. Ma è in Coppa di Russia che Vanoli ha ottenuto le sue più grandi soddisfazioni: prima battendo il CSKA 0-1, e poi nella giornata più memorabile, il 29 maggio 2022, quando lo Spartak ha alzato il trofeo battendo 2-1 la Dinamo Mosca. Vanoli, ora tecnico del Torino, è quindi pronto per un’altra sfida cittadina in un derby che manca nelle fila granata dall’ormai lontano 2015.