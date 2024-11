Dai due trequartisti dipende gran parte delle sorti delle due squadre in campo, che si affideranno ai loro piedi

6 sconfitte nelle ultime 7 partite per il Torino, ma non c’è tempo per piangersi addosso. È in arrivo infatti la partita più importante dell’anno, il derby contro la Juventus, in casa dei rivali bianconeri. Come sempre è una sfida che non ha bisogno di motivazioni precise per caricarsi, i giocatori in campo sanno già quanto pesi e quanto possa incidere nel resto della stagione. Ci si aspetta una sfida ricca di spettacolo, che potrà decidersi probabilmente nei duelli individuali. Tra questi, quello che si prospetta più avvincente vede di fronte Vlasic e Koopmeiners.

Inizio non facile per entrambi

In una sfida possibilmente tesa, soprattutto per la grande quantità di esordienti che ci saranno in campo, tanto passerà dai piedi dei fantasisti delle due squadre, entrambi accomunati da un inizio di stagione non semplice. L’olandese, arrivato in bianconero solo gli ultimi giorni di agosto dopo la lunga resistenza dell’Atalanta, ci ha messo un po’ a ritrovare la giusta forma fisica, venendo costretto tra fine settembre e ottobre a saltare diversi impegni per la frattura di una costola, che ne hanno rallentato l’ambientamento. Da 3 partite è tornato in campo regolarmente, e la squadra di Thiago Motta con lui si è mostrata molto più organizzata. Dall’altro lato, invece, Vlasic è stato ai box fino a fine settembre per un problema muscolare che per tre mesi non gli ha dato pace, ritrovando – appena rientrato – una squadra in difficoltà. Così come negli anni passati il croato ha provato a dare una svolta, con un gol e un assist nelle prime due partite giocate, ma in seguito anche lui è stato assorbito dalle difficoltà del gruppo.

La partita del riscatto

Se Vlasic ha segnato un gol in stagione, Koopmeiners è invece in attesa della prima rete con la maglia della Juventus, dopo una traversa, un palo e due gol annullati in Champions League contro il Lille. Sarà una sorta di partita del riscatto per entrambi, di cui si può dire che la stagione debba ancora iniziare. La sensazione è che sia uno che l’altro possano essere decisivi nel derby, in una sfida in cui i dettagli faranno la differenza e tanto passerà dalle soluzioni dei calciatori più tecnici delle due squadre in campo.