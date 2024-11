Ecco dove vedere Juventus-Torino in streaming e in TV: il calcio d’inizio è in programma il 9 novembre alle 20.45

Il Torino si prepara a scendere in campo per la 12ª giornata di Serie A, nel derby contro la Juventus. La partita, in programma sabato 9 novembre alle ore 20.45, sarà visibile sia su DAZN che su Sky Sport. Per quanto riguarda Sky, i canali dedicati saranno Sky Sport 202, Sky Sport 4K e Sky Sport Calcio (251). In entrambi casi è necessario aver sottoscritto un abbonamento, e per quanto riguarda DAZN bisogna scaricare l’applicazione su smartphone, smart tv, pc, tablet o console.