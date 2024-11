È ora di derby della Mole, il 186° della storia: i precedenti in trasferta, in Serie A, sorridono alla Juventus

Il Torino si prepara a tornare in campo, per quella che a oggi è la partita più importante della stagione: sabato, alle 20.45, i granata faranno visita alla Juventus per il 186° derby della Mole della storia, con l’obiettivo di sfatare un tabù che va avanti da troppi anni. La vittoria contro i bianconeri manca infatti dal 2015, ma il dato è ancor più negativo se si considerano solamente le sfide fuori casa. Basti pensare che il bilancio delle 77 partite giocate “in trasferta” parla di sole 15 vittorie, 21 pareggi e 41 sconfitte. L’ultimo precedente risale allo scorso ottobre, quando la Juve allenata da Allegri si è imposta per 2-0 sulla squadra di Juric grazie a due errori di Milinkovic-Savic.

La super rimonta granata

Un precedente che emana dolci ricordi è certamente quello dell’ottobre 2001, quando al Delle Alpi andò in scena una partita pazza. I bianconeri di Lippi dominarono nel primo tempo, portandosi addirittura avanti 3-0, ma nel secondo i granata si ricompattarono dando vita a una rimonta storica per il 3-3 finale deciso dalle reti di Lucarelli, Ferrante e Maspero. Una gara spettacolare, accolta quasi come una vittoria dall’ambiente granata per il modo in cui si era riusciti a riemergere dopo il triplo svantaggio.

L’ultima vittoria

L’ultimo successo del Toro in casa dei rivali risale addirittura alla stagione 1994/1995. Una sfida decisa tutta nel primo tempo, quando Rizzitelli si rese protagonista tra il 6′ e il 34′ con una doppietta, rendendo di fatto inutile l’autorete di Maltagliati. Una lezione di calcio da parte della squadra guidata da Sonetti, che stando a quanto fatto vedere in campo avrebbe meritato più dell’1-2.

Serena fa impazzire il Toro

Altra vittoria storica è quella del 18 novembre del 1995. Il Torino di Radice faceva visita a una Juventus zeppa di campioni come Platini, Boniek, Cabrini, Brio, Scirea, Tardelli e non solo, battendola come meglio non avrebbe potuto immaginare: con un gol all’ultimo minuto. Al vantaggio di Platini, infatti, risposero prima Francini e poi Serena, quest’ultimo segnando all’89’ di testa su calcio d’angolo. Un successo incredibile, contro una squadra che avrebbe vinto a fine stagione la Coppa dei campioni.