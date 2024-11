Paolo Vanoli ha spiegato in conferenza stampa che proverà a recuperare Adams fino all’ultimo in vista del Derby della Mole

Paolo Vanoli ha parlato oggi in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro la Juventus. Tra gli argomenti trattati c’è anche stato quello riguardante Che Adams. Il numero 18 del Torino infatti era uscito, durante la partita contro la Fiorentina per infortunio. Fortunatamente non è nulla di grave, non ci sono state lesioni, e il tecnico granata addirittura spera di poterlo portare con sé già nel Derby della Mole. Queste le parole di Paolo Vanoli sull’infortunio dello scozzese in conferenza stampa: “Ha avuto una piccola elongazione, fino all’ultimo proveremo a portarlo con noi. Se non ce la farà Adams abbiamo più alternative: Njie, Karamoh o Vlasic dietro la punta”.

Torino, Adams in campo solo se completamente guarito

L’ex allenatore del Venezia quindi spera in un recupero lampo dell’ex Southampton ma non schiererà sicuramente il giocatore se c’è un rischio di ricaduta visto che già Zapata non sarà disponibile per lungo tempo; per questo Vanoli ha preparato le alternative allo scozzese.