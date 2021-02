Nell’ottobre del 2017 l’allora ds del Toro Petrachi provò a portare Lautaro Martinez in granata, intavolando una trattativa con il Racing

Un clamoroso retroscena svelato da Gianluca Di Marzio è quello che racconta che “il Toro” Lautaro Martinez è stato vicino a diventare un giocatore del Toro. Infatti l’allora ds granata Gianluca Petrachi, nell’ottobre del 2017, provò a strappare l’attaccante argentino al Racing Club. Tramite intermediari la società granata intavolò una trattativa con il club celeste e bianco. L’offerta da parte del Toro per acquistare Lautaro Martinez era di 11-12 milioni più bonus mentre il Racing ne voleva 15, nonostante il giocatore avesse una clausola di 12 milioni che l’attaccante aveva promesso di non esercitare per riconoscenza nei confronti del club che aveva creduto in lui.

L’insistenza da parte del club granata

I granata per diversi mesi rimasero vigli su Lautaro Martinez tanto da mandare Antonio Cavallo (ex osservatore del Toro, ora alla Roma) a vedere dal vivo quel giovane promettente. L’ex osservatore granata rimase colpito dall’attaccante argentino tanto da volerlo prendere a tutti i costi e proprio per questo in seguito il club granata si mise in contatto con il fratello di Zarate, procuratore che in quel periodo seguiva anche Martinez. Ma la trattativa secondo il Toro era troppo complicata e alla fine sfumò.

L’Inter acquista Lautaro Martinez

Pochi mesi dopo Lautaro Martinez sembrava essere molto vicino all’Atletico Madrid, tanto che il giocatore firmò un precontratto con il club spagnolo e sostenne le visite mediche richieste. Ma mancava l’accordo tra i due club e allora si inserì il ds dell’Inter Ausilio che, il 5 febbraio 2018, si recò in Argentina e riuscì a prendere Lautaro Martinez, che arrivò poi in Italia a luglio. Con i nerazzurri l’attaccante argentino segna e convince e adesso, insieme a Lukaku, sta trascinando la squadra di Conte al vertice della Serie A. Così da rimanere un rimpianto dell’Atletico Madrid ma soprattutto del Toro.