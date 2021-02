Il futuro al Torino del dt Vagnati è in bilico, l’esito della trattativa per il rinnovo del contratto di Belotti può incidire

Nelle scorse settimane Urbano Cairo aveva lanciato l’allarme riguardo al rinnovo del contratto di Andrea Belotti. “Deve esserne convinto lui” aveva dichiarato il prendente del Torino. Una frase che aveva lasciato intendere che un futuro a tinte granata del Gallo non è un qualcosa di così scontato. Ma non è affatto scontato anche l’addio del centravanti a fine stagione: per questo motivo Davide Vagnati sta proseguendo la trattativa con l’entourage del calciatore sperando di riuscire trovare al più presto un accordo, anche perché in ballo non c’è solamente il futuro di Belotti ma anche quello dello stesso dt.

Torino: Vagnati al lavoro per il rinnovo di Belotti

Urbano Cairo non è soddisfatto del lavoro svolto in estate da Vagnati, che non è riuscito a portare a termine alcune operazioni in uscita e, allo stesso tempo, non ha rinforzato a dovere la squadra (basti pensare che nelle ultime due partite nessuno degli acquisti estivi è stato schierato titolare da Davide Nicola). Il dt è sotto esame e la trattativa per il rinnovo di Belotti è un test importante per il futuro del dirigente: dovrà ora portarla avanti e riuscire a gettare le basi per arrivare alla firme, anche se l’ultimo passo, come da prassi nel Torino, spetterà a Cairo.

Rinnovo di Belotti, Cairo: “Poi scenderò in campo anche io”

“Il matrimonio tra il Torino e Belotti è stato molto positivo e deve continuare. So che ci sta lavorando il ds Vagnati, poi scenderò in campo anche io” ha puntualizzato lo stesso Cairo ai microfoni di Radio Anch’io. Il modus operandi del presidente granata, d’altronde, non è mai cambiato nel corso del tempo: l’ultima parola su ogni trattativa è sempre la sua. E’ così con Vagnati, ma era così anche con i suoi predecessori, da Massimo Bava e Gianluca Petrachi.