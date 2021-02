Le dichiarazioni del presidente del Torino Urbano Cairo sul momento dei granata con Nicola e sul rinnovo di Belotti

Un altro passo è stato compiuto dal Torino di Nicola contro il Cagliari. Oltre all’imbattibilità infatti, i granata sono riusciti a strappare la prima vittoria dal cambio di guardia in panchina, salendo a quota 20 punti. La fiducia da parte del presidente Cairo non è mancata. A sottolinearlo, le parole del Patron granata a Radio anch’io Sport, su Radio 1: “Con il Cagliari è stata una vittoria importante. Nicola sta facendo un buonissimo lavoro, ha ridato molta positività e compattezza, molta concretezza. Le cose vanno meglio, adesso dobbiamo restare umili e con i piedi per terra e cercare di continuare il cammino positivo che abbiamo cominciato con lui. Poi tutto è migliorabile, ma certamente la squadra ha dato un buon segnale”.

Cairo: “Belotti è un trascinatore. Da parte nostra c’è la volontà di rinnovare”

Si è poi concentrato sulla questione rinnovi ed in particolare su quello del Gallo: “Belotti ha fatto tanti gol, ha uno spirito da trascinatore. Il matrimonio Torino-Belotti è stato molto positivo e deve continuare. So che il ds Vagnati ci sta lavorando, ma scenderò in campo anche io. L’obiettivo è questo e quando ci sarà qualcosa di nuovo da annunciare lo faremo. Da parte nostra c’è tutta la volontà di rinnovare e credo che anche lui non possa che avere questa idea. È da sei anni al Toro, ha fatto tanto per il Toro e il Toro ha fatto molto per lui.“.

Sulle elezioni di Federcalcio: “Dobbiamo molto a Gravina che ha fatto un gran lavoro dal punto di vista della giustizia sportiva. É un riformatore. Ero contrario alla ripresa del campioanto ma sbagliavo. Ha avuto ragione Gravina a riprendere, seppur a porte chiuse. Ha fatto scelte molto oculate, è una persona che sa molto di calcio e credo che meriti la riconferma, io certamente lo voterò.“.

Cairo: “Diritti TV? Non si deve fare marcia indietro”

Sulla questione diritti TV: “Ci sono state pecche negli ultimi 9 anni sui diritti tv all’estero che hanno portato ad un calo nei ricavi. Siamo favorevoli da mesi a far entrare la media company nella costituenda, un processo iniziato otto mesi fa. si tratta di un’operazione molto strategica, utile anche per cambiare il modo di comandare nella Lega. Nel 2012 eravamo dietro solo alla Premier League, oggi ci siamo fatti superare anche da Liga e Bundesliga. Non credo si debba fare marcia indietro perché i diritti tv domestici hanno fatto un passo avanti rispetto a quello che si pensava. Non dobbiamo guardare ad una cosa tattica legata agli interessi, ma a una gestione più globale che la Lega non ha saputo sostenere. La spaccatura? Chi cambia idea per motivi tattici non credo faccia una buona cosa”.