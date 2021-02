Un Toro imbattuto e che lavora all’insegna della continuità non basta alla conferma di Nicola: il vero ago della bilancia è la media punti

E’ un Urbano Cairo soddisfatto quello che ha parlato di Davide Nicola ai microfoni di Radio Anch’io Sport su Radio1. Anche tra i tifosi il fronte Nicola sta infatti riscuotendo un successo piuttosto ampio dopo l’imbattibilità mantenuta e l’arrivo della prima vittoria contro il Cagliari. Fattori apprezzati anche dal patron granata, che ha parlato di “segnali positivi” e “buonissimo lavoro” proprio in riferimento a ciò. Tutta questa stima può far pensare ad un percorso insieme più lungo del previsto, se non fosse che il rinnovo di Nicola dipenda dalla famosa media punti.

Torino, Nicola e la clausola per il rinnovo di contratto

Nel contratto firmato dal tecnico, c’è infatti una clausola che esplicita determinati requisiti: non basta dunque la salvezza, ma è necessario raggiungere una media punti di 1.4 per avere una riconferma automatica alla guida della panchina granata. E i risultati finora ottenuti, coronati dall’imbattibilità e da un piccolo solco sul fronte classifica nei confronti dei club al di sotto dei granata, sono molto positivi, sarebbe al momento sufficienti per vedere Nicola confermato. Attualmente, la media punti del suo Toro dopo le prime cinque partite è proprio di 1.4.

Cairo: “Prematuro parlare della conferma di Nicola”

Per il momento Cairo ha preferito mettere le mani avanti: “Parlare della conferma di Nicola in vista della prossima stagione è sicuramente prematuro. Ma, ripeto, il lavoro che sta svolgendo l’allenatore mi sta piacendo moltissimo“. Le premesse sono però molto buone. E’ infatti lui il terzo allenatore del Torino a rimanere imbattuto in tutte le sue prime cinque panchine in Serie A nell’era dei tre punti, dopo Walter Mazzarri e Franco Scoglio. La stagione è ancora lunga e il finale un’incognita ma di questo passo, ogni scenario resta aperto.