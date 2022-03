Samuele Ricci e Etrit Berisha hanno parlato ai microfoni di Torino Channel della partita di domenica contro l’Inter

Contro il Bologna sia Samuele Ricci che Etrit Berisha hanno fatto il proprio esordio da titolari in campionato con la maglia del Torino. Ora il centrocampista e il portiere sperano di poter trovare altro spazio nelle prossime gare, a partire da quella di domenica contro l’Inter. I due calciatori granata, ai microfoni di Torino Channel, hanno parlato proprio della sfida contro la formazione nerazzurra.

Torino-Inter: parlano Berisha e Ricci

“Tutte le avversarie con cui dobbiamo giocare sanno che il Toro è una squadra tosta, difficile da affrontare. Noi dobbiamo continuare così vedremo cosa succederà” ha spiegato Berisha.

“I tifosi meritano tanto, dobbiamo fare un passo in più anche per loro. Nelle partite in casa da quando ci sono ho sempre visto un grandissimo tifo, per questo mi sono molto stupito per l’ambiente in generale. Sappiamo che l’Inter è una squadra forte ma possiamo dargli del filo da torcere e sicuramente faremo del nostro meglio” ha invece aggiunto Ricci.