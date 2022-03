Cinque vittorie a uno per il tecnico piacentino nei confronti con Juric. Contro Inzaghi una delle peggiori sconfitte del croato

Nove incontri ufficiali tra Ivan Juric e il suo prossimo rivale in panchina Simone Inzaghi. Si tratta, dopo Mihajlovic, del secondo allenatore che ha incrociato di più in carriera. Nove testa a testa, il cui bilancio è in netto favore del tecnico nerazzurro. Soltanto una vittoria per il tecnico croato, due pareggi e cinque successi marchiati Inzaghi, che lo rendono l’allenatore che l’ha battuto in più occasioni insieme a Luciano Spalletti.

Due anni fa cinque reti incassate dalla Lazio di Inzaghi

Il primo scontro tra i due risale al 20 novembre 2016, nella sfida dello Stadio Olimpico tra Lazio e Genoa vinta dai capitolini 3-1 con i gol biancocelesti di Felipe Anderson, Biglia e Wallace e il solo acuto del Grifone a firma di Ocampos. Da quel momento due pareggi e tre sconfitte, di cui l’ultima pesantissima nella prima stagione di Juric sulla panchina dell’Hellas Verona, quella 2019-2020. In una non proprio usuale serata di fine luglio, la Lazio va via dal Bentegodi dopo aver rifilato ben cinque reti agli scaligeri. Protagonisti Immobile, con una tripletta, Milinkovic-Savic e il “Tucu” Correa.

Nel 2020 la prima vittoria di Juric

Nel match successivo tra i due tecnici, giunge finalmente la prima vittoria del croato. Il 12 dicembre 2020, Ivan Juric riesce a sfatare il tabù imponendosi 1-2 all’Olimpico, grazie a un autogol di Lazzari e alla rete decisiva di Tameze, inframezzata dal gol del momentaneo pari del laziale Felipe Caicedo. L’ultimo faccia a faccia tra i due risale, chiaramente, alla gara d’andata tra Inter e Torino in cui ha prevalso Inzaghi con l’1-0 firmato Dumfries.