Berisha potrebbe essere confermato da titolare contro l’Inter, nonostante Milinkovic-Savic sia rientrato col gruppo

Milinkovic-Savic verso il rientro. Il portiere serbo, fuori nell’ultima uscita col Bologna per un infortunio al primo dito della mano sinistra, potrebbe infatti già essere convocato in vista del match del Grande Torino di domenica sera contro l’Inter. Non preoccupa dunque lo stato dell’estremo difensore, tornato ad allenarsi con i compagni, mentre sono concreti i dubbi sulla sua titolarità. Berisha, reduce da una buona prestazione al Dall’Ara, sarebbe al momento in vantaggio nelle gerarchie di Ivan Juric. La volontà del tecnico è molto probabilmente quella di confermare la linea difensiva che, dopo due mesi di gare con almeno un gol subito, è riuscita a mantenere la porta inviolata.

Torino, quale portiere fa il titolare?

Berisha dunque si gioca tanto in vista del prosieguo della stagione. Un’altra prestazione convincente contro l’Inter potrebbe rappresentare una seria ipoteca sulla titolarità da qui al termine del campionato. Più volte però Juric ha ribadito di aver fiducia sulle qualità di Vanja, ma la repentina guarigione e rientro in gruppo potrebbe raccontare qualcos’altro, come nascondere una scelta tecnica in grado di sovvertire le gerarchie.