Pochi spunti e un gol mangiato: a Bologna un passo indietro per Brekalo. Ma tra la Croazia e l’Inter arrivano nuove motivazioni

Il Toro contro il Bologna ha creato davvero troppe poche occasioni. Il giocatore che è andato più vicino a trovare il gol è stato Josip Brekalo che, nei minuti iniziali della seconda frazione di gioco, ha colpito un palo sprecando una grande occasione. Ma al di là del legno scheggiato, il numero 14 granata ha portato a casa una prestazione al di sotto delle aspettative e nella quale non è riuscito a entrare in partita. Ivan Juric spera di ritrovare il prima possibile, magari già domenica contro la squadra di Simone Inzaghi, il miglior Brekalo. Esattamente quello che si è visto nella prima parte della stagione, ovvero un giocatore che è riuscito a stupire e che, insieme a Marko Pjaca e Dennis Praet, è stato tra le sorprese più belle del Toro in questa stagione. Sicuramente Brekalo, come d’altronde tutto il Toro, dovrà archiviare il prima possibile la partita contro il Bologna, pensare al futuro e a come uscire dal periodo negativo che i granata stanno affrontando.

La convocazione in Nazionale e la sfida contro l’Inter sono uno stimolo a rialzarsi

Sicuramente Brekalo ha tanti motivi per rifarsi dopo la partita negativa rimediata contro il Bologna. Il primo tra tutti, obiettivo che lo accumuna con i suoi compagni di squadra, è quello di riportare il Toro a raccogliere i 3 punti, con la vittoria che manca da troppo tempo ovvero da metà gennaio. Ma Brekalo ha altri due motivi che lo stimoleranno a fare bene contro l’Inter: il primo è che è fresco di convocazione con la Croazia, per le amichevoli contro Slovenia e Bulgaria. Il secondo è il fatto di affrontare una grande squadra come l’Inter. Contro i neroazzurri Brekalo andrà alla ricerca della settima rete in campionato, anche per vendicare quel palo colpito a Bologna che ancora grida vendetta. Infine, il Toro vorrà anche rifarsi della sconfitta rimediata contro l’Inter nel girone d’andata. Una partita che molto probabilmente non meritava di perdere.