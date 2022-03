Non accadeva dalla vittoria sulla Fiorentina con titolare Gemello che il Toro non subisse gol

Sarà frutto del caso, ma un dato balza all’occhio dopo lo 0-0 di ieri in casa del Bologna. Il Toro è ritornato a fare clean sheet dopo circa due mesi, cioè dal poker rifilato senza incassare reti il 10 gennaio alla Fiorentina. La cosa curiosa nasce dal fatto che nelle due partite a difendere la porta granata siano stati Berisha al Dall’Ara e Gemello con i viola. Nel mezzo mai il Torino, con Milinkovic-Savic tra i pali, era riuscito a mantenere la porta inviolata, nemmeno nella vittoria esterna per 1-2 in casa della Sampdoria. Poi da lì un gol subito con Sassuolo e Juventus e due nelle sfide con Udinese, Venezia e Cagliari.

Vanja a reti inviolate 4 volte

Col portiere serbo il Toro è riuscito a chiudere gli incontri senza subire gol in quattro occasioni, tutte capitate nel 2021. Dal 4-0 alla Salernitana, passando per la vittoria per 0-1 col Sassuolo e il 3-0 casalingo sulla Samp, sino alla vittoria interna di misura sul Verona (1-0) con gol decisivo di Pobega. Tocca ora a Juric decidere su chi puntare, soprattutto alla luce della buona prestazione di Berisha. Vero, i giocatori offensivi del Bologna sono riusciti a impensierirlo poco o nulla, ma nonostante ciò ha dimostrato sicurezza in particolare in alcune prese basse. Sarà una bel testa a testa, in cui è lecito aggiungere Gemello, che ha lasciato buone impressioni nell’unica gara disputata da titolare con la maglia granata. Si spera che il rebus venga risolto il più in fretta possibile, in modo da infondere stabilità a una squadra alla ricerca di nuove certezze.