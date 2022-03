Contro il Bologna Ivan Juric ha effettuato solo un cambio dei cinque che aveva a disposizione e lo ha fatto all’85’

Nel pareggio in trasferta per 0-0 contro il Bologna i granata sono scesi in campo con la formazione tipo, ad eccezione di Lukic, non convocato per la febbre, che ha lasciato posto al giovane Samuele Ricci. La formazione è rimasta completamente inalterata durante quasi tutta la gara, infatti il primo ed unico cambio è arrivato all’85’ minuto ed è stato quello di Belotti che dopo aver preso una botta e aver giocato una partita di sacrificio è uscito dal campo lasciando il posto a Sanabria negli ultimi 5 minuti più recupero. Scelta particolare, visto anche il risultato, infatti molti si sarebbero aspettati qualche cambio in più per provare a dare uno scossone e provare a vincere la partita nei minuti finali; invece Juric stupendo tutti ha mantenuto la formazione pressoché inalterata per l’intera gara. Durante l’intervista il tecnico ha poi spiegato la sua scelta dicendo che il modo in cui stava giocando la squadra gli piaceva molto e per questo non sentiva il bisogno di fare cambi.

Forse delle forze fresche avrebbero potuto aiutare

Molti errori tecnici e poca lucidità da parte di alcuni giocatori, anche per questo ci si aspettava qualche altro cambio. Un esempio è sicuramente Brekalo che ha faticato parecchio e a parte quel palo colpito non si è visto molto, l’ingresso di Pjaca al suo posto verso la fine avrebbe potuto consentire ai granata di aver maggior precisione nei passaggi e più lucidità, inoltre gli strappi di Pjaca avrebbero potuto essere molto utili alla causa di Juric che però ha preferito lasciare in campo il suo numero 14. Anche al Gallo Belotti è mancata un po’ di lucidità questa volta al contrario delle ultime due gare nelle quali aveva segnato due gol, ma alla fine il Gallo è uscito solo dopo il violento colpo al volto subito in un contrasto. La scelta di Juric di non effettuare sostituzioni, se non obbligato, appare quindi come qualcosa di anomalo, soprattutto ora che siamo entrati nell’epoca delle cinque sostituzioni consentite a partita.