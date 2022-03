Pobega continua a stupire in positivo con ottime prestazioni: con lui trequartista gli unici punti delle ultime sei partite

Il Toro è tornato a casa da Bologna con un solo punto in tasca. I granata, che non vincono dal 15 gennaio, non possono di certo essere soddisfatti. Ma Ivan Juric può sicuramente essere contento della prestazione rimediata da Tommaso Pobega che da inizio stagione è una pedina fondamentale nello scacchiere del tecnico croato. Il numero 4 del Toro è un giocatore fondamentale per grinta, visione di gioco e incisività, ed è un punto di riferimento per i granata. Juric farà sicuramente affidamento anche su Pobega per cercare di tornare alla vittoria, magari già domenica sera contro l’Inter. Il centrocampista triestino anche contro i neroazzurri vorrà continuare a collezionare prestazioni positive e ad aiutare i compagni di squadra a tornare a raccogliere i tre punti. Sicuramente per i granata è già un grande peccato pensare che la prossima estate Pobega tornerà al Milan. Anche se il pensiero del Toro deve essere unicamente quello di terminare nel migliore dei modi la stagione in corso e di uscire dal periodo negativo che sta attraversando.

Pobega: contro il Bologna altra prestazione positiva da trequartista

Senza alcuna ombra di dubbio nella partita in trasferta contro il Bologna Pobega è stato tra i migliori in campo, con una prestazione migliorata in crescendo. Il giocatore, dopo aver rimediato una prestazione positiva nel derby della Mole contro la Juventus, è stato riproposto come trequartista, ruolo dove si sente tantissimo la mancanza di un giocatore importante come Dennis Praet, riuscendo a fare bene. Contro la squadra guidata da Sinisa Mihajlovic il numero 4 granata è stato tra i giocatori “più fastidiosi” da contenere per gli avversari rossoblù. Il centrocampista ex Spezia è stato tra i giocatori più attivi della partita, senza però riuscire a condurre i granata alla vittoria. Pobega ci riproverà contro l’Inter di fronte al proprio pubblico, perché sicuramente non vorrà fermarsi e contro la squadra di Simone Inzaghi sarà chiamato a rimediare un’altra grande prova.