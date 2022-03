Berisha ha rimediato una buona gara contro il Bologna, così il portiere albanese mette pressione a Milinkovic-Savic

Dopo il deludente pareggio rimediato contro il Bologna, in casa Toro bisogna tracciare un bilancio dell’esordio in Seria A con la maglia del Toro di Etrit Berisha. Il portiere albanese non scendeva in campo in una partita del massimo campionato italiano dal marzo 2020, quando vestiva la maglia della Spal, squadra dove il giocatore ex Atalanta aveva conosciuto Davide Vagnati. Berisha contro il Bologna è stato chiamato in causa perché si è fatto male Vanja Milinkovic-Savic e il numero 1 del Toro non ha sprecato l’occasione per cercare di insidiare il portiere serbo che nelle ultime uscite era stato protagonista di diversi errori, costati cari ai granata in termini di risultati. Anche per questo motivo Berisha nel match contro il Bologna ha fatto di tutto per portare a casa una prestazione positiva riuscendoci, ma non solo. Riuscendo anche a mantenere inviolata la porta del Toro, cosa che non accadeva dalla partita vinta dai granata in casa contro la Fiorentina.

Berisha: contro il Bologna rimedia dopo la prestazione in Coppa Italia

Berisha, riuscendo a fare bene contro la squadra allenata da Sinisa Mihajlovic, ha fatto dimenticare la prestazione non proprio positiva rimediata in Coppa Italia contro la Sampdoria. Nel match contro il Bologna il numero 1 del Toro ha compiuto diverse ottime uscite, dimostrandosi sempre molto sicuro di sé e riuscendo anche a infondere una certa tranquillità alla difesa granata. Il portiere albanese è così uscito dal campo molto soddisfatto per la sua partita, ma non per il risultato finale. I granata infatti avrebbero voluto tornare a raccogliere i 3 punti. I giocatori del Toro, dopo la vittoria rimediata il 15 gennaio scorso a Marassi contro la Sampdoria, non hanno più potuto festeggiare un successo.

Juric ora deve decidere tra Berisha o Milinkovic-Savic

Juric dopo il pareggio contro il Bologna ha dichiarato: “Ora vediamo, Etrit non ha fatto bene nei primi tre o quattro mesi qui, non era sul pezzo. Ha fatto poi meglio durante gli allenamenti. Io con Vanja sono chiaro, ha fatto un girone d’andata di altissimo livello, ha avuto un piccolo calo che ci sta, ora valutiamo tutte le cose e decidiamo con calma”. Dunque in settimana Milinkovic-Savic dovrebbe tornare a disposizione di Juric, ma non è detto che sarà lui a scendere in campo nel complicato match contro l’Inter. Il tecnico croato vorrà decidere con calma e in maniera molto accurata chi schierare in porta contro i neroazzurri. Berisha e Milinkovic-Savic sono pronti al duello.