Per la prima volta, il centrocampista granata Samuele Ricci è sceso in campo con la maglia della Nazionale maggiore

Nella partita di Nations League tra Italia e Germania finita 1-1, ha esordito con la nazionale maggiore il numero 28 dei granata: Samuele Ricci. Solo pochi minuti per il centrocampista ex Empoli che è entrato in campo all’86esimo minuto per sostituire Davide Frattesi. Oltre a Samuele Ricci è sceso in campo, sempre da subentrato, un altro centrocampista granata: Tommaso Pobega. Il primo è sicuramente il futuro del centrocampo granata. Già in questa stagione, approfittando degli infortuni di Mandragora ha ottenuto un minutaggio piuttosto elevato, fornendo prestazioni che gli hanno permesso di scalare le gerarchie di Juric, guadagnandosi un posto da titolare. Nella prossima stagione sarà sicuramente una colonna portante del centrocampo granata.

Ricci, scattato l’obbligo di riscatto

Nella prossima stagione Samuele Ricci continuerà a vestire la maglia granata, infatti l’accordo stipulato tra Torino ed Empoli durante il mercato invernale era di un prestito con obbligo di riscatto condizionato fissato a 7,5 milioni più una percentuale su un’eventuale futura rivendita. Le condizioni sono state soddisfatte e quindi i granata hanno l’obbligo di riscattare il classe 2001 dalla squadra toscana. Il giocatore sarà molto importante per il futuro, per cercare di fare il salto di qualità che Juric vorrebbe, in modo da poter provare ad inseguire il sogno europeo e tentare la qualificazione in una competizione europea.