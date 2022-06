Tornato dal prestito al Perugia, Jacopo Segre andrà in ritiro con i granata per cercare di conquistarsi un posto in squadra

Titolare inamovibile del Perugia nella stagione appena finita, Jacopo Segre rientrerà dal prestito e andrà in ritiro con la squadra di Juric. L’obiettivo è quello di impressionare il tecnico granata per poter ottenere un posto in squadra. Sarà sicuramente difficile, visto che il centrocampo granata può vantare giocatori come Lukic, Mandragora e Ricci. Tuttavia se il 25enne italiano riuscisse ad impressionare positivamente Juric potrebbe, approfittando del ritorno di Pobega al Milan e del probabile addio di Karol Linetty cercare di ottenere un posto come riserva a centrocampo. Comunque la stagione disputata in Serie B con la maglia del Perugia è stata abbastanza positiva.

Con gli addii di Linetty e Pobega si apre dello spazio, ma trovare posto sarà difficile

Certo, l’addio di Pobega e quello probabile di Linetty liberano posto al centrocampista 25enne, purtroppo per lui però non sarà per nulla facile, anche perché bisognerà tenere d’occhio il mercato in entrata. Infatti Juric potrebbe anche chiedere un rinforzo in quella zona di campo, soprattutto se Segre non riuscirà a convincerlo durante il ritiro e nelle amichevoli. Oltretutto bisogna anche considerare che il centrocampista ha il contratto in scadenza nel 2023, quindi in ogni caso prima va rinnovato il suo contratto. Sia che convinca Juric o che non lo convinca il rinnovo di contratto è quasi imperativo. Infatti se il centrocampista otterrà un posto in squadra sarà importante assicurarsi la sua permanenza in granata anche in futuro, se invece non riuscirà a convincere il tecnico sarà comunque necessario un rinnovo per poterlo mandare in prestito. Si deciderà tutto in ritiro.