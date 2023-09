Prestazione di livello di Samuele Ricci contro la Salernitana: il centrocampista classe 2001 è tornato in forma

Contro la Salernitana il Torino ha vinto e convinto. Nonostante l’assenza di due titolari come Ilic e Vlasic, tutti hanno disputato una buona prova che ha portato alla vittoria. In particolare Samuele Ricci sembra essere tornato sui suoi livelli. Non che avesse fatto male nelle prime tre giornate, ma sicuramente era apparso sottotono e indietro di condizione. Contro la squadra di Paulo Sousa invece, ha fornito una grande prestazione: buoni movimenti e passaggi sempre fatti al momento giusto. Il giocatore è stato poi sostituito all’88’, per lasciare spazio a Gineitis. Il classe 2001 non è andato in Nazionale, ma questo gli ha fatto bene, rimanendo al Filadelfia ha potuto lavorare e mettersi alla pari dei compagni.

Un’estate turbolenta

Quella di Ricci è stata senza dubbio un’estate turbolenta. Il giocatore infatti, è stato l’ultimo a raggiungere il ritiro di Pinzolo, visto che aveva disputato l’Europeo Under 21 con l’Italia. Inoltre la Lazio ha insistito fortemente per averlo e quindi si è ritrovato al centro delle voci di mercato. Per lui si è quindi trattato di un avvio in salita, ma con il lavoro e l’impegno di sempre, è già tornato in forma. La sua volontà è solo una: continuare a fare bene in maglia granata.