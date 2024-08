Samuele Ricci è stato grande protagonista contro il Cosenza in Coppa Italia: partita super la sua in mezzo al campo

La stagione 2024/2025 del Torino è partita bene. Vittoria per 2-0 in Coppa Italia contro il Cosenza e passaggio del turno centrato. I ragazzi di Vanoli sono ancora in fase di rodaggio, ma l’importante è stato il risultato. Uno dei migliori in campo, se non il migliore, è stato senza ombra di dubbio Samuele Ricci. Il numero 28 del Toro si è dimostrato al top, facendo una partita super. Al centro del progetto del Torino, ha fatto capire di essere sul pezzo. Vanoli non ha dubbi e può puntare su di lui al 100%. Questa per lui può essere la stagione della conferma e dell’esplosione definitiva.

La sua partita

Ricci contro il Cosenza è partito titolare, al centro del centrocampo a 3, affiancato da Linetty e Ilic. Ora non gioca più a 2, ma gioca davanti alla difesa da regista puro. Non è mai stato tolto e ha giocato 90 minuti. Ha toccato tantissimi palloni e ha fatto girare la squadra. Al 5′ del primo tempo, ha fatto ammonire Florenzi. Poi al 12′, D’Orazio. Infine, al 21′ del secondo tempo, ha fatto ammonire Martino. Unica macchia nella sua partita, il giallo preso al 23′ del primo tempo. Cartellino preso per un battibecco su una rimessa laterale. Al 29′ della ripresa, ha avuto anche il pallone del 2-0, mandato alto con una sforbiciata.

Le sue parole

A fine partita, Ricci ha detto: “Sicuramente sotto il punto di vista del gioco Vanoli chiede tanta qualità, movimento a centrocampo. Mentre l’altro anno era un gioco più difensivo, ma non bisogna cancellarlo: è servito tantissimo a tutti noi e ci aiuta sempre. Quest’anno bisogna mettere dentro altre cose, quali il tiro, buttarsi negli spazi, cercare l’assist e le combinazioni nello stretto. Penso che in questo il mister ci possa far migliorare tanto”. La Serie A deve ancora iniziare, Ricci ha tutto il tempo, insieme al Toro, di migliorare ancora.