Dato come possibile partente nelle prime settimane di mercato, Ilic alla fine è rimasto ed è subito risultato decisivo

Quante cose possono cambiare nel giro di poche settimane. Nel mondo del calcio, e soprattutto del calciomercato, lo si sa bene, e durante quest’estate il Torino sta avendo diverse prove di tutto ciò. Giocatori in procinto di arrivare e poi saltati, sorpassi da parte di altre squadre e anche gente che sarebbe dovuta partire e che invece è ancora all’ombra della Mole. Un esempio perfetto di quanto detto potrebbe essere Ivan Ilic. Il centrocampista serbo sembrava il principale indiziato a essere ceduto per monetizzare insieme a Buongiorno, ma in questo momento è rimasto agli ordini di Vanoli. Lo Zenit San Pietroburgo ha avviato una trattativa, ma quando tutto sembrava chiuso il passaggio in Russia è saltato per dei motivi non noti. Per questo motivo il serbo veste ancora la maglia granata, e probabilmente lo farà anche da settembre in poi.

Subito decisivo

Si prospettano ora settimane da separati in casa tra Ilic e il Toro? Assolutamente no, perché se la cessione era una possibilità per monetizzare il calciatore era tutt’altro sul mercato. L’ex Verona rappresenta il secondo acquisto più costoso della storia del club, e sia Vanoli che la dirigenza ci puntano molto per dare vita a una mediana giovane e molto forte insieme a Ricci. Sin da subito – tornato dalle vacanze post Europei – il centrocampista si è messo a disposizione del nuovo mister per far bene e stupire, e l’allenatore lo ha premiato con una maglia da titolare nell’esordio ufficiale in Coppa Italia contro il Cosenza. E la sua stagione si può dire che sia partita con il botto, essendo risultato decisivo già al 1′ con un pallone messo dentro l’area di rigore e spinto nella propria porta da Camporese. Bravura e fortuna, comunque due requisiti fondamentali per poter far bene. Ilic è poi uscito dal campo tra i fischi dei tifosi, probabilmente dovuti alle voci di mercato: qualora dovesse restare, sarà suo compito convertire queste reazioni in cori e applausi, riottenendo l’amore del pubblico granata.