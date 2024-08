È stata presentata la seconda maglia del Torino della stagione 2024/2025: debutto già alla prima di campionato con il Milan

“Torino omaggia la storia”. E’ stata svelata sui propri canali social la seconda maglia del Torino per la stagione 2024-2025. Nel video di presentazione un rimando alla maglia bianca, da trasferta, con cui i granata conquistarono nel 1993 la Coppa Italia ai danni della Roma, che si riflette anche nella fantasia a strisce granata collocata da Joma sotto gli sponsor e nel colletto, al cui interno è presente la scritta “DNA Torino”. Il debutto della nuova maglia away è previsto già per la prima di campionato con il Milan.