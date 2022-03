Nel dialogo di 57 secondi, Massa non ha dubbi. Non sono bastate le diverse angolazioni ad evitare un evidente errore

Non può che essere ancora al centro delle discussioni il mancato fischio di Guida del calcio di rigore ai danni di Belotti. Per l’arbitro della sezione di Torre Annunziata ci si aspetta un lungo stop, tra le due e le tre settimane. Molto probabilmente andrà peggio al Var Massa, costretto a un probabile digiuno dai campi e dalla sala Var di circa un mese. Sanzioni pesanti, dettate dall’aggravante dell’appartenenza alla cerchia ristretta dei fischietti internazionali.

Massa in 57 secondi: i retroscena nel colloquio con la sala Var

L’errore, come lo ha definito nella giornata di ieri l’AIA, è di quelli inspiegabili e indifendibili. Soprattutto alla luce delle immagini che sarebbero giunte alla sala Var di Lissone, che Massa avrebbe analizzato da tutte le angolazioni possibili, inclusa quella in cui si nota senza alcun dubbio l’aggancio di Ranocchia al piede d’appoggio del Gallo. Diventa dunque ancora più ingiustificabile il risultato del dialogo della durata di 57 secondi, come riporta il Corriere, in cui Massa comunicherebbe a Guida che il difensore nerazzurro colpisce la palla e non il piede. La ricostruzione del dialogo della Stampa parte invece dal labiale di Guida, che dopo aver indicato il pallone in presa diretta trova poi una giustificazione della sua scelta in quanto gli riporta il collega al Var: “Ok, palla e piede”. In meno di un minuto è nato un errore gravissimo.