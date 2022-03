L’AIA sospenderà Guida e Massa per almeno tre turni di Serie A dopo il caos di Torino-Inter. Il fischietto di Imperia arbitrerà la Champions

Chi sbaglia dovrebbe pagare (anche se non sempre accade). E Massa e Guida lo sanno bene. Colpevoli di non aver assegnato un rigore plateale al Torino nella sfida contro l’Inter, salteranno almeno tre turni in Serie A secondo quanto sarebbe stato disposto dall’AIA. Il doppio errore rispettivamente dal campo e dalla sala VAR costa quindi caro ai due fischietti delle sezioni di Imperia e Torre Annunziata.

Aia, Rocchi opta per uno stop a Massa e Guida

La decisione presa da Rocchi non sembrerebbe lasciare molto spazio alle interpretazioni: l’intervento di Ranocchia ai danni di Belotti ha scatenato l’ennesima bufera a tema arbitrale, che invece di essere spazzata via dall’ausilio del VAR, è stata invece alimentata. Un provvedimento andava preso e così è stato, ma solo per quanto riguarda i campi di Serie A.

Champions, Massa mantiene il suo posto per Lilla-Chelsea

Massa, designato al VAR nel match tra granata e nerazzurri e colpevole quanto il suo collega, arbitrerà infatti senza alcun problema in Champions League in occasione di Lilla-Chelsea. I pesi e le misure adottati a livello nazionale non intaccano il sistema internazionale, che fa reparto a sè ma che, dovrebbe tener conto di alcuni casi particolarmente incisivi. La ripetibilità in fondo, è sempre dietro l’angolo.