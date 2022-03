L’abbonamento della stagione 2019/2020 era stato in parte rimborsato attraverso voucher: una sentenza condanna il Toro al rimborso in denaro

L’Avvocato Gigi Marengo, sulla propria pagina Facebook, ha comunicato l’esito positivo del ricorso presentato da un gruppo di tifosi granata a causa del mancato rimborso in denaro da parte del Torino dopo la chiusura degli stadi per il Covid. Tifosi che avevano sottoscritto all’inizio dell’anno un abbonamento e che avendo ricevuto un voucher di rimborso chiedevano invece il corrispettivo in denaro. “Vittoria, Tifosi vs Cairo 10-0″, scrive Marengo su Facebook. “Arrivata la sentenza di condanna del Torino FC per il mancato rimborso in denaro (e non in ridicoli voucher come fatto) delle partite che non si poterono vedere per gli stadi chiusi. Una condanna del Torino FC senza se e senza ma, con condanna a rimborsare anche l’interezza delle spese di causa”.

Marengo: “Giustizia ha trionfato”

“Giustizia ha trionfato”, continua Marengo nel suo post “contro chi non ha voluto stare dalla parte di tifosi, rincorrendo inopportuni guadagni di qualche migliaio di euro. Una vittoria che come pool di legali granata abbiamo inseguito credendoci sin da subito, ma che si è concretizzata soprattutto per il grandissimo lavoro e le dotte intuizioni giuridiche dei colleghi Daniele Labbate, Paolo Alberto Reineri, Davide Pollano e Paolo Rendina. Colleghi a cui va la mia stima e che ringrazio veramente di tutto cuore”.