I precedenti di Bologna-Torino / Dal 5-2 del 2008 all’ultima vittoria dei granata nell’ultima stagione di Ventura sotto la Mole

Altro giro, altra corsa per il Torino di Juric, che domenica affronterà il Bologna. Una sfida dal sapore di “ritenta, sarai più fortunato” per i granata, in difficoltà anche contro il Cagliari tra le mura amiche. I precedenti parlano però di equilibrio generale tra le due formazioni, che si sono già affrontate per 129 volte in Serie A. In totale, il Toro ha conquistato 47 vittorie, 39 pareggi e 43 sconfitte contor i rossoblu, con 171 gol fatti e 161 subiti. Diverso è invece l’andamento per quanto riguarda i match al Dall’Ara. su 64 disputati, i granata ne hanno vinti solamente 12, facendosi battere invece ben 34 volte. I pareggi sono 18. Mihajlovic ed i suoi sono quindi favoriti non solo sul fronte risultato ma anche su quello dei gol: 103 è il numero totale messo a segno dai rossoblu contro il Toro, che ne ha invece realizzate solo 62.

Bologna-Torino, nel 2008 un 5-2 sofferto

Facendo qualche passo indietro, si trova riscontro in questo dato con il 5-2 del 13 dicembre 2008 tra il Bologna di Mihajlovic e il Toro di Novellino. Match fatale per il granata Pratali che, oltre all’autogol al 48′ compensato poi da quello di Britos, viene espulso al 78′ lasciando i suoi con un uomo in meno e con un gol da recuperare. Apre le danze il Toro con Barone al 7′ ed il primo tempo si conclude con gli ospiti in vantaggio. La ripresa si trasforma però in un dominio rossoblù che nasce dall’errore dell’ex Empoli. Britos restituisce la parità ma poco dopo è Di Vaio, che realizza la tripletta vincente, intervallata da un rigore di Bernacci.

Bologna-Torino, nel 2016 l’ultima vittoria al Dall’Ara dei granata

Sono ormai sei anni che il Toro non espugna il Dall’Ara. L’ultima volta che è successo risale infatti al 16 aprile 2016, nell’ultimo anno di Ventura su una panchina di Serie A prima della Nazionale. Un match che segna la fine della crisi granata grazie alla terza vittoria consecutiva conquistata da Glik e compagni. Il tutto avviene grazie ad un fallo di Rossettini, che passerà poi in granata l’anno successivo e che permette in quell’occasione a Belotti di buttarla dentro dal dischetto spiazzando Mirante.

Bologna-Torino, 1-1 nell’ultimo precedente

Pareggio invece nell’ultima sfida tra Bologna e Torino, con i granata in piena corsa salvezza guidati da Nicola. Il primo gol del match è targato Barrow che, al 25′ va a segno improvvisamente, dopo un tentativo di trovare il vantaggio della squadra ospite. La risposta dei granata non tarda ad arrivare: al 58′ ci pensa Mandragora di sinistro ad assicurare un punto ai suoi. Il Toro cerca poi il raddoppio con foga che non arriva.