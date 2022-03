Per la prima volta da quando è arrivato a Torino Juric ha permesso a Ricci di partire titolare: “Sta lavorando bene”

Arrivato a gennaio in maglia granata Samuele Ricci ha esordito per la prima volta contro il Cagliari entrando alla fine della gara persa dal Torino, ma solo ieri contro il Bologna il numero 28 di Juric è partito dal primo minuto al posto di Lukic, al fianco di Mandragora. Prestazione non negativa del giovane centrocampista che per tutta la partita ha dato qualità nel palleggio e nella costruzione del gioco. Lo stesso Juric ne ha parlato bene a fine partita durante la sua intervista: “Non mi è dispiaciuto, è un giocatore di geometrie e meno di forza. Si è messo a disposizione, sono contento, sta lavorando bene, può crescere su tutti i livelli. Ha fatto una partita solida”. Sicuramente è un giocatore con caratteristiche diverse rispetto a quelle di Lukic che in campo dà più intensità e sicuramente è più capace di effettuare inserimenti pericolosi nello spazio come ha dimostrato diverse volte questa stagione, ma forse qualcosa in meno se si parla di qualità nei passaggi. Il numero 28 è invece più simile a Mandragora per le sue doti da playmaker basso e di palleggiatore.

Possibilità per Ricci di scavalcare Lukic?

Lukic è stato per tutta la stagione uno dei punti fermi del Torino, uno dei titolarissimi di Juric che oggi però contro il Bologna non è stato convocato a causa della febbre. Difficile sarà per il classe 2001 riuscire a soffiare il posto da titolare al numero 10 granata che si è solo momentaneamente fermato. Più probabile che il numero 28 entri dalla panchina in qualche occasione o che si alterni con Mandragora per affiancare Lukic. Ancora grandi margini di miglioramento per Samuele Ricci che però ha già dimostrato ad Empoli ed ha dimostrato anche oggi le sue spiccate doti tecniche.