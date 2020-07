Rincon raggiunge quota 100 con il Toro: “Contento e orgoglioso”

Il centrocampista del Torino Tomas Rincon ha raggiunto la 100^ presenza in Serie A con la maglia del Torino: il suo messaggio su Instagram

Era l’agosto del 2017 quando su queste colonne si ufficializzava l’arrivo al Torino di Tomas Rincon. Da allora, El General di strada ne ha fatta tanta: diventando il perno del centrocampo granata, guadagnandosi a suon di presenze il riscatto pieno da parte della società di Urbano Cairo ma soprattutto guadagnandosi la stima e l’affetto dei propri tifosi. E la fiducia di tutti i tecnici passati sulla panchina granata: da Mihajlovic a Mazzarri fino a Longo. Un punto di riferimento imprescindibile per il Toro. E nel pareggio per 1-1 contro il Verona, Tomas Rincon ha raggiunto un altro traguardo: quello delle 100 presenze in Serie A con la maglia del Torino.

Rincon: “Orgoglioso della partita numero 100 con il Toro”

Un traguardo importante che il centrocampista venezuelano ha voluto celebrare sui propri canali social. Sul suo profilo Instagram, infatti, campeggia il post dedicato proprio alla sfida di ieri sera contro il Verona e alla sua 100^ presenza in granata con la massima serie: “Contento e orgoglioso per la partita numero 100 in Serie A con questa maglia“.