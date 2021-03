Il numero 88 granata ha parlato del derby della Mole di sabato, a margine di un evento telematico con gli studenti del Liceo S. Anna

Tomas Rincon ha parlato del derby in programma sabato alle 18 a margine dell’evento telematico “La sfida del Covid nello Sport” con gli studenti del Liceo Scientifico e delle Scienze Applicate S. Anna di Torino. Il centrocampista granata ha dichiarato: “Sul derby ci stiamo lavorando, sappiamo che importanza ha per i nostri tifosi e per la classifica, perché abbiamo bisogno di punti. È una partita stimolante, proveremo in tutti i modi a cercare una vittoria in casa che ci manca da tanto. Non sono spaventato, ma molto stimolato e abbiamo voglia di giocare e di battere un avversario importante. Sarà una partita importante e metterò tutto quello che posso dare, serve una grande prova.”