È partita un’indagine sul comportamento che ha avuto il Torino evidenziato dalla Corte Sportiva d’Appello dopo le indicazione dell’Asl

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport la Procura Federale avrebbe aperto un’indagine in merito al comportamento adottato dal club granata in merito alla vicenda Lazio-Torino. Queste le motivazioni della Corte Sportiva d’Appello: “Il Torino ha tratto profitto dall’Asl. Comportamenti non in linea con i principi di lealtà“. La battaglia legale non sarebbe finita, Lotito infatti è pronto a presentarsi davanti al Collegio di Garanzia del Coni.

Le motivazione da parte della Corte

La Corte Sportiva d’Appello aveva così commentato l’agire da parte del Toro: “Comportamenti che, nel caso della Società F.C. Torino S.p.A., sembrano finalizzati, invece, all’unico fine di ottenere, nelle ipotesi di calciatori risultati positivi al COVID-19, il rinvio della disputa delle gare che potrebbero essere, tranquillamente, disputate, atteso, peraltro, il consistente numero delle rose di calciatori a disposizione delle Società professionistiche. Comportamenti, questi ultimi, improntati ad una sorta di “furbizia”che non sono, in alcun modo, in linea con i principi di lealtà, probità e correttezza che devono, invece, sempre ispirare chi partecipa a competizioni che, sebbene abbiano natura professionistica, riguardano sempre un gioco, o meglio un “giuoco” per ricordare la parola ricompresa nella definizione della Federazione”.