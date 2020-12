Né Giampaolo, né la classifica: è il rinnovo di Belotti la priorità di Cairo

Il contratto di Beloti è in scadenza nel 2022 e il dt granata Vagnati sta lavorando al rinnovo, per avere garanzie future

Un tunnel senza fine quello che sembra aver risucchiato il Torino. Anche contro la Juventus, i granata si sono fatti rimontare, lasciando per strada altri punti. La stagione continua perciò a non andare secondo i piani e la classifica a pesare. Ciò non basta però a far demordere colui che in questo momento è il Toro: Andrea Belotti. Il Gallo, da buon capitano qual è, continua infatti a dare il buon esempio tentando di trascinare i suoi e dando tutto partita dopo partita. La società, che sa quanto sia importante il suo apporto su ogni fronte vuole perciò arrivare il più presto possibile ad un accordo per il rinnovo del suo contratto.

Cairo: “Belotti è il simbolo del Toro”

In scadenza nel 2022 e con il futuro del Toro che resta incerto dato il rendimento e la posizione in classifica, il rinnovo di Belotti non è più così scontato. Un’eventuale retrocessione in Serie B potrebbe infatti gravare enormemente sulla decisione del capitano del Toro e lasciare la porta aperta ad eventuali acquirenti. Per scongiurare ogni evenienza, i granata si sarebbero quindi già messi all’opera per trovare una soluzione al problema ed un accordo che dia garanzie sia al giocatore che al club. A confermarlo è Cairo, che lo ha definito come “il simbolo del Toro” e che ha parlato di volerlo trattenere.

Torino al lavoro per il rinnovo del Gallo

Alla sua sesta stagione in granata, Belotti, che continua a dare prova del proprio talento, si avvicina sempre di più a ciò che viene definito come una “bandiera”. Ed è proprio ciò che spinge Vagnati ad incoraggiarlo anche per un eventuale futuro al Toro dopo aver appeso gli scarpini al chiodo: “Finché Andrea ha voglia spero che rimanga in granata. Dopo averlo conosciuto e avere visto la sua professionalità, il sacrificio e l’umiltà dico che può rimanere anche dopo che ha finito di giocare. Certe persone bisogna tenersele strette“. Il rinnovo potrebbe perciò essere il primo passo per un lungo futuro dalle tinte granata che attende il Gallo.