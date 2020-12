“Con Giampaolo un nuovo ciclo”: la classifica piange ma Cairo non cambia

Il presidente Cairo, tornato a rilasciare dichiarazioni sul Torino, ha confermato la propria fiducia nei confronti di Giampaolo

Una vittoria, tre pareggi e sei sconfitte per un totale di 6 punti. Non il più ricco dei bottini per il Toro di Giampaolo, che non esce dalla crisi ripetendo gli stessi errori, di partita in partita. Il presidente Cairo però, che ha scelto di dare vita ad una rivoluzione facendo approdare il tecnico ex Milan sotto la Mole, non ha nessuna intenzione di fare passi indietro ma anzi. Al contrario l’intenzione è quella di aprire un nuovo ciclo: motivo per cui a questo punto la partita con l’Udinese non diventa decisiva per la panchina di Giampaolo.

Cairo rassicura Giampaolo

Massima fiducia in Giampaolo e a confermarlo proprio le parole di Cairo, tornato a parlare dopo diverso tempo: “Non ho mai pensato una volta a esonerare Giampaolo. Credo nel lavoro che sta facendo, non è un atto di generosità il mio ma un atto di fiducia.”. Un segnale forte perciò quello lanciato da Cairo, che vuole mantenere la rotta. Tra i principali scogli da superare, la differenza di rendimento nelle due metà delle partite giocate: se il primo tempo è da Dr. Jekyll, il secondo è invece da Mr. Hide e la chiave per risolvere il problema resta mancante.

Il presidente vede passi in avanti con il cambio di guardia

Sono infatti ormai 19 i punti persi per strada dal Toro, che rendono questo l’inizio di stagione peggiore degli ultimi anni. L’origine della famosa “melma nella testa” (come l’ha definita Giampaolo) va però cercata già nella scorsa stagione, quando a guidare il club era Mazzarri e non l’attuale tecnico. Da qui potrebbe derivare la scelta di non demordere e mantenere attivo il progetto cominciato in estate. Secondo Cairo qualche passo in avanti da parte dei suoi c’è stato. Manca però lo scatto definitivo per lasciarsi alle spalle questo periodo oscuro.