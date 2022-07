Si comincia lunedì al Fila, poi ci si sposta in Austria. Dall’11 luglio a Bad Leonfelden e dal 22 a Waidring. Il 15 amichevole con l’Eintracht

Il Torino, attraverso il suo sito ufficiale, ha reso note le date del ritiro che per quest’estate si svolgerà in Austria. Dapprima la consueta settimana tra le mura del Filadelfia che comincerà lunedì 4 luglio. I lavori a Torino termineranno domenica 10 luglio, per poi appunto spostarsi nel comune di Bad Leonfelden dall’11 al 22 e successivamente a Waidring dal 22 al 30. Senza dimenticare le date dei test match che vedranno i granata impegnati nel corso del soggiorno austriaco. Il primo è in programma il 15 luglio con la squadra di Juric che si confronterà con l’Eintracht Francoforte, vincitore dell’ultima Europa League.