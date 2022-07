Cairo ha incontrato diversi imprenditori in occasione della tappa torinese del roadshow “Insieme per crescere” di Cairo RCS Media

Nella serata di giovedì 30 giugno il presidente del Torino, della Cairo Communication e di Rcs Mediagroup Urbano Cairo, in occasione della tappa torinese del tour italiano di ”Insieme per crescere” di Cairo Rcs Media che si è svolta alla Nuvola Lavazza, ha incontrato più di 150 persone che fanno parte del mondo imprenditoriale e della pubblicità. Il numero 1 del Toro ha anche rilasciato delle dichiarazioni dicendo: “Tanti mi dipingono come un tagliatore di spese, qualcuno persino mi chiama forbici dorate, beh stasera vi posso confessare una cosa: è tutto vero. Non sopporto gli sprechi perché sono il male di un’azienda. Ma una volta che azzero le inefficienze sono il primo a voler investire, e allora non mi risparmio davvero”.

Cairo su Rcs

Poi sull’arrivo a Rcs: “Prima del mio ingresso, nel 2016, Rcs era un’azienda indebitata – ha poi aggiunto Cairo- che perdeva 260 milioni l’anno; La7, nel 2013, perdeva 100 milioni. Se oggi queste aziende sono rinate, crescono e fanno utili significa che abbiamo investito tanto e abbiamo investito bene. Questi sono i risultati che offriamo per servire al meglio la comunicazione delle vostre imprese“.