Robaldo, l’ok del Coni e gli ultimi permessi: le tappe di una storia infinita

Cosa c’è e cosa manca per il centro sportivo Robaldo, che il Torino ha in progetto dal 2016: tutte le tappe di un iter (quasi) senza fine

Il Robaldo è un’idea dal 2016 – quando il Torino rilevò l’area – e un progetto da 4 milioni dal settembre 2018. Ma ancora non è nulla di concreto, e nella zona in cui dovrebbe sorgere per il momento resta solo il degrado. L’atto d’accusa il presidente granata Urbano Cairo lo ha lanciato su Instagram, rispondendo a un tifoso: “Il Torino ed io siamo danneggiati da questi ritardi, da questo immobilismo e qualcuno gira la frittata e da la colpa a noi! Follia! Questa è la verità!”. In strada Castello di Mirafiori 272 si aprirà la cittadella delle giovanili: la casa dei Torelli di tutte le età. Una casa da 45.000 metri quadri. Quando? Sul punto interrogativo si arenano le certezze, perché gli intoppi in questi anni si sono moltiplicati. Solo nel maggio scorso le chiavi sono arrivate nelle mani del Torino, ma i lavori non sono partiti.

Robaldo, dall’asta alle chiavi: ma per i lavori…

Andiamo con ordine. Nel 2016, come detto, il club granata acquisisce in concessione trentennale l’area del Robaldo. Passano i primi mesi, Torino cambia guida: da Piero Fassino a Chiara Appendino. E così solo nel settembre 2017 arriva il passaggio di proprietà ufficiale.

Il progetto definitivo viene varato un anno dopo. 4 milioni di investimento per i cinque campi da gioco che ospiteranno le giovanili, con relative tribune, spogliatoi e strutture di supporto.

Progetto da 4 milioni. Ma si aspettano gli ultimi sì

Il via libera del Consiglio Comunale arriva a febbraio 2019, ormai quasi 365 giorni fa. Da lì in poi, al di là della formale consegna delle chiavi al club granata, una miriade di tappe burocratiche. Riqualificare, abbattere le strutture esistenti, mettere in sicurezza l’intera area, poi costruire: tutti passaggi che per essere autorizzati richiedono permessi. E tempo.

L’ok del CONI – necessario per ogni struttura sportiva – è già arrivato. Ora mancano quelli definitivi degli organi tecnici del Comune, ovvero l’insieme delle documentazioni aggiuntive che permettono ad un progetto esecutivo di diventare realtà.

Solo a quel punto potranno partire i lavori. Sulle tempistiche c’è un cauto ottimismo, ma poche certezze. L’appuntamento con la cittadella granata è di là da venire.