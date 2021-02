Staff e squadra si stanno sottoponendo a tamponi come da prassi: c’è da scongiurare qualche nuovo caso di variante inglese

Nuovo giro di tamponi: è il quarto per il Torino questa settimana. Giocatori e staff granata vi si erano sottoposti lunedì e quel giorno erano state riscontrate le positività che hanno convinto l’ASL a sospendere la seduta di martedì. Come da prassi poi, era seguito un nuovo tampone dopo 24 ore, nella giornata di martedì e poi via via ogni 48 ore. Finora c’è sempre stato almeno un positivo, ad ogni controllo. Motivo, questo, che ha impedito negli ultimi due giorni al Torino di procedere anche solo con allenamenti di tipo individuale.