Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, dopo la sconfitta con il Bologna ha parlato della partita contro il Torino in programma martedì

Da quasi una settimana ormai il Torino non si allena a causa del focolaio di Covid scoppiato all’interno dello spogliatoio granata (sono 8 i calciatori finora risultati positivi più un componente dello staff medico). E proprio a causa del Covid la partita con il Sassuolo è stata rinviata al 17 marzo e anche quella contro la Lazio, in programma martedì all’Olimpico di Roma, è a rischio rinvio. Tra coloro che sperano di scendere regolarmente in campo nel turno infrasettimanale di campionato c’è il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi, secondo cui lo stop forzato imposto dall’Asl alla squadra di Davide Nicola sarebbe addirittura un vantaggio per il Torino stesso.

Inzaghi: “Lazio-Torino si gioca? Decideranno gli organi competenti”

“Se giocheremo martedì? Ci sono gli organi competenti per decidere. Noi lo speriamo perché vogliamo lasciarci alle spalle queste due sconfitte pur sapendo che il Torino sarà più riposato di noi, ma vogliamo tornare alla vittoria” ha dichiarato Simone Inzaghi, ai microfoni di Sky, al termine della partita persa nel pomeriggio dalla sua Lazio contro il Bologna (2-0 il risultato finale).