Il difensore svizzero è stato autore di un’ottima partita contro la Roma: con i suoi interventi è preziosissimo in più di un’occasione

La copertina della giornata se l’è guadagnata Duvan Zapata, grazie a quell’incornata all’85’ che ha regalato il pareggio al Torino contro la Roma. Ma la luce dei riflettori la merita anche Ricardo Rodriguez, autore di una prestazione pressoché perfetta. E ha anche sfiorato il gol nel primo tempo, quando ha provato la conclusione al volo dal limite non centrando lo specchio della porta per una questione di pochi centimetri.

Rodriguez decisivo su Dybala e Lukaku

Ma è in fase difensiva che Rodriguez ha dato il meglio di sé: non ha sbagliato praticamente nulla, non si è mai fatto superare dagli avversari ed è stato decisivo a inizio secondo tempo quando ha anticipato Paulo Dybala al centro dell’area con un preciso intervento in scivolata. Per l’argentino sarebbe stato un gioco da ragazzi girare verso la porta granata il pallone servitogli da Romelu Lukaku.

Per Juric è una risorsa importante

Dopo l’anticipo su Dybala, Rodriguez si è anche immolato su una girata di Lukaku, opponendosi con il corpo a una sua conclusione da dentro l’area di rigore. Per Ivan Juric è un giocatore importante, uno di quelli che ha rivitalizzato fin da quando si è seduto sulla panchina granata: lo ha schierato principalmente come centrale di sinistra nel terzetto difensiva ma, soprattutto nella seconda parte dello scorso anno, lo ha anche avanzato a esterno a tutta fascia. Ora, però, ha dato il meglio di sé tornando a giocare nella linea a tre.