Quella tra Torino e Roma è anche la sfida tra due bomber che prendono sulle loro spalle il resto della squadra

Torino-Roma è una delle sfide più affascinanti della 5ª giornata di Serie A. Strategie simili, giocatori molto fisici e due allenatori che, ciascuno con le dovute proporzioni, rappresentano molto per i tifosi. Le due squadre si sfideranno stasera in un Grande Torino stracolmo di gente granata pronta a spingere i propri beniamini. E tra questi, non può che esserci in particolare Duvan Zapata. L’attaccante colombiano, arrivato il penultimo giorno di mercato dall’Atalanta, ha subito regalato grande entusiasmo ai fan, che da tempo non vedevano in rosa un giocatore del suo calibro. Il numero 91 non ha ancora siglato la sua prima rete con la nuova maglia, e vuole farlo davanti a un altro grande attaccante: Romelu Lukaku. Anche lui arrivato nelle fasi finali della sessione di trattative, allo stesso modo ha galvanizzato e non poco i tifosi giallorossi, che per la sua presentazione hanno riempito lo stadio.

Zapata e quella trattativa con la Roma

Ma in realtà, Duvan avrebbe potuto giocare questa gara a maglie invertite. Il classe ’91, infatti, è stato seguito a lungo da Tiago Pinto e Mourinho, alla ricerca di una punta dopo il lungo infortunio subìto da Abraham. Il colombiano era anche vicino ad approdare nella Capitale, ma tutto è stato bloccato dalla voglia di Gasperini di mantenerlo in rosa, almeno inizialmente. Sì, perché una volta che il Torino ha affondato il colpo a sorpresa non c’è stato più modo di trattenere l’attaccante, il cui desiderio era quello di cambiare aria. Ed è stato così, allora, che la Roma si è gettata su Romelu Lukaku, che fino a pochi giorni prima sembrava un sogno. Un’operazione win/win per entrambe le squadre: il Torino ha trovato la punta che serviva, a cui affiancare Sanabria; la Roma, invece, si è appropriata – seppur in prestito secco – di un attaccante di grande livello dal punto di vista internazionale. Ora, i due si troveranno di fronte l’un l’altro, con l’obiettivo di fare esultare i propri tifosi e dare ragione a chi li ha acquistati.