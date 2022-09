Ricardo Rodriguez ha parlato al portale svizzero 20 Minuten: “La città di Torino è del Toro, si sente in ogni angolo”

Ricardo Rodriguez negli ultimi giorni è stato impegnato con la propria nazionale, la Svizzera, nelle partite di Nations League (ieri ha battuto 2-1 la Repubblica Ceca di David Zima). Il difensore del Torino ha rilasciato un’intervista al portale elvetico 20 Minuten in cui ha parlato anche della sua esperienza in granata: oggi è il capitano del Torino ma Rodriguez ha rivelato che un anno fa voleva essere ceduto. “Essere capitano del Torino è una nuova sfida per me: ho sempre parlato poco. Prima dell’arrivo di Ivan Juric però volevo andare via” ha raccontato.

Rodriguez: “Nella posizione di centrale di sinistra mi considero tra i primi tre in Italia”

Rodriguez era arrivato al Toro nell’estate del 2020 su richiesta di Marco Giampaolo ma la sua prima stagione in granata non è stata positiva. Il difensore svizzero si è letteralmente rigenerata grazie a Juric che lo ha promosso a titolare nel ruolo di centrale di sinistra nella difesa a tre. “Mi piace molto essere un difensore centrale. Nella posizione di sinistra della difesa a 3, mi considero tra i primi tre in Italia. Ma questo non significa che ho problemi a fare il terzino sinistro” ha spiegato lo stesso numero 13 granata. Rodriguez ha poi parlato anche del derby con la Juventus: “Il derby? La città di Torino è del Toro, lo si sente in ogni angolo”.