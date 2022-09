Il centrocampista è fermo dal 1 settembre ma non è ancora tornato col gruppo, Pellegri proverà ad esserci almeno per la panchina

L’infortunio di Samuele Ricci risale allo scorso 1 settembre, nel riscaldamento della sfida con l’Atalanta. Per il centrocampista si era da subito parlato di almeno un mese di stop ed effettivamente l’ex Empoli non è ancora rientrato ad allenarsi regolarmente. Lo staff lo monitorerà nei prossimi allenamenti ma sembra difficile possa forzare ed esserci col Napoli. Più facile che metta nel mirino la partita con la sua ex squadra, prevista per domenica 9 ottobre, per andare almeno in panchina. Chi sta svolgendo un lavoro a parte è Pietro Pellegri: tornato a Torino dalla Nazionale dopo il problema muscolare con l’Under 21, si è sottoposto ad esami che hanno evidenziato una elongazione, escludendo una lesione. L’obiettivo è portarlo al Maradona anche se non si rischierà, in virtù del fatto che in rosa ci sono solo due punte.