A partire da oggi Juric potrà iniziare a preparare il match contro il Napoli anche con i giocatori che sono stati impegnati con le nazionali

La Serie A, dopo essersi fermata per lasciare spazio agli impegni delle varie nazionali, è pronta a tornare ed è pronta a farlo con una giornata ricca di sfide molto interessanti. Tra queste c’è certamente il match in programma sabato pomeriggio tra Napoli e Torino. A questo proposito a partite da oggi, giovedì 29 settembre, Ivan Juric potrà iniziare a preparare la partita contro i partenopei con tutti i giocatori a disposizione, esclusi ovviamente gli infortunati. Infatti, tutti e 13 i granata che nei giorni scorsi sono stati impegnati con le rispettive nazionali hanno fatto ritorno nel capoluogo piemontese. Gli ultimi a rientrare a Torino sono stati i nove nazionali impegnati nella giornata di martedì, ovvero Demba Seck, Ola Aina, Etrit Berisha, Ricardo Rodriguez, David Zima, Wilfred Singo e il trio serbo composto da Vanja Milininkovic-Savic, Sasa Lukic e Nemanja Radonjic. I granata ora non potranno perdere tempo perché i giorni a disposizione per cercare di preparare al meglio la sfida contro la squadra guidata da Luciano Spalletti sono solamente due. In più i granata reduci da due sconfitte, rimediate contro Inter e Sassuolo, non potranno permettersi di sbagliare anche a Napoli. Adesso per il Toro è il momento di tirarsi su le maniche.