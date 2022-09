Schuurs spera di avere una chance contro il Napoli, per l’olandese sarebbe la prima partita contro una grande squadra

Dopo la sosta per le nazionali è tempo di tornare al campionato di Serie A, la cui ripresa è ormai agli sgoccioli. Il Toro allenato da Ivan Juric, dopo aver incassato due sconfitte di seguito, di cui soprattutto l’ultima ha lasciato dell’amaro nelle bocche dei granata, ripartirà da una sfida molto, ma molto ostica. I granata infatti dovranno affrontare il Napoli. Rodriguez e compagni sono chiamati a dover fare una partita praticamente perfetta e tra i granata ai quali la squadra si vorrà aggrappare ci sarà Perr Schuurs, arrivato in estate dall’Ajax. Il difensore olandese nella prima parentesi della sua avventura in granata ha stupito tutti, riuscendo a rimediare prestazioni molto positive e dimostrando di essere un giocatore che sotto l’attenta guida di Juric può crescere e migliorare davvero tantissimo. Qualora Schuurs dovesse scendere in campo contro i partenopei, sarà per lui la prima partita contro una grande squadra del campionato italiano. Una sfida che certamete procura a Schuurs una grande motivazione nel voler continuare a fare bene e a far parlare di sé come una delle sorprese più belle del maggior campionato italiano.

Schuurs: il bilancio delle prestazioni rimediate fino ad oggi

Fino ad ora Schuurs in campionato ha collezionato 3 presenze contro Cremonese, Lecce e Sassuolo per un totale di circa 245 minuti passati in campo. In queste partite il difensore olandese classe 1999 ha dimostrato soprattutto di saper sfruttare al meglio la sua ottima fisicità e di essere un giocatore al quale, senza alcuna ombra di dubbio, non manca la personalità. Ora il prossimo obiettivo di Schuurs sarà quello di far vedere che è in grado di riuscire a fare la differenza anche contro le grandi squadre. Iniziare a farlo contro il migliore attacco della Serie A, insieme a quello dell’Udinese, non sarà affatto semplice ma non è neanche impossibile. Il primo a crederci deve essere proprio il difensore olandese.