Aina, Singo e Lazaro è sfida a tre per solamente due posti in campo nell’importante e difficile match contro il Napoli

Ormai si può dire che la ripresa del campionato di Serie A dopo la pausa per le nazionali è agli sgoccioli. Ad aprire o meglio, a riaprire le danze sarà il match dello stadio Diego Armando Maradona tra Napoli e Toro. A distanza di poche ore dalla partita, in casa granata c’è un duello a tre molto acceso. Infatti Ola Aina, Wilfred Singo e Valentino Lazaro dovranno darsi battaglia per conquistare i due posti in campo che sono a disposizione.

Torino, Lazaro favorito sui due nazionali

Tra i tre molto probabilmente parte in leggero vantaggio Lazaro, dato che il numero 17 granata e il difensore ex Chelsea sono reduci dagli impegni con le rispettive nazionali e dunque bisognerà monitorare come stanno, così come per tutti gli altri giocatori del Toro che sono rientrati dalle nazionali. Dunque Lazaro incrocia le dita e spera di poter avere una chance contro la squadra di Luciano Spalletti che è capolista. Ma il difensore ex Inter non può ancora cantare vittoria perché Ola Aina e Singo sono pronti a lottare e a dargli del filo da torcere negli ultimi allenamenti pre Napoli. Chiunque scenderà in campo non potrà sbagliare, perché contro i partenopei il Toro dovrà assolutamente cercare in tutti i modi di rialzare la testa dopo le due sconfitte di fila rimediate contro Inter e Sassuolo.