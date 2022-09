Mai insieme in questa stagione: a Monza fu staffetta dopo l’infortunio del russo, domani potrebbero giocare insieme

A Monza Miranchuk gioca dal 1′: è appena arrivato ma non c’è motivo di tenerlo in panchina. Conosce a memoria il gioco di Juric, abituato ad allenarsi agli ordini di Gasperini. L’ex Atalanta è titolare, segna pure il gol del vantaggio, poi però dopo l’intervallo non rientra per un problema muscolare che lo terrà fuori quasi un mese e mezzo. Al suo posto ecco Vlasic; una staffetta obbligata quella tra il russo e croato, che finora – per ovvi motivi – non hanno mai giocato insieme. Miranchuk in soli 45′ è già riuscito a lasciare il segno, a Vlasic sono servite un paio di partite per iniziare a cambiare marcia. Non del tutto positive le uscite contro Monza e Lazio ma con la Cremonese si sblocca e segna la rete del vantaggio, ripetendosi poi contro Atalanta e Lecce.

Miranchuk-Vlasic: prima insieme

L’uscita di scena di Miranchuk ha annullato o quasi ogni possibile ballottaggio, almeno fino a che Radonjic non ha avuto le giuste risposte dal suo fisico. Vlasic col serbo, talvolta con Seck. Il croato ad oggi è l’intoccabile sulla trequarti, aiutato da un inizio di stagione brillante, che gli ha permesso di ritrovare serenità ma pure continuità. Quella continuità che Miranchuk cerca: ha fatto coppia con Radonjic al debutto, ora prova con Vlasic per la proibitiva sfida al Napoli: il campionato del russo comincia domani.